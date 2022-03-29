Дмитрий Комаров о работе иностранных журналистов в Украине: "Война – не то время, когда нужно пиариться"

Дмитрий Комаров о работе иностранных журналистов в Украине: "Война – не то время, когда нужно пиариться"

Также телепутешественник рассказал, когда станет создавать новые проекты.

Эксклюзивно студию "Сніданку. Онлайн" посетил путешественник и ведущий проектов "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров, который рассказал, чем занимается во время войны.

Он еще в первые дни полномасштабного вторжения переквалифицировался в волонтеры, остался в Киеве и активно помогает людям. К примеру, координирует волонтеров и магазины, чтобы людям привозили все необходимое для сохранения жилья при выбитых окнах.

Ведущий отмечает, что услышал многие истории киевлян, когда взрывная волна разбила окна и нанесла сильные повреждения людям на лице и теле. Поэтому порекомендовал заставлять окна подушками, матрасами, что позволит в случае взрыва не разлететься стеклу.

Дмитрий Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Комаров часто выезжает в горячие места. По его словам, в столице много работает иностранных журналистов, которые часто хотят первыми предоставить миру информацию и, к сожалению, душевно не чувствуют масштабов нашей трагедии.

"Конечно, нам важно, чтобы весь мир знал о событиях в Украине. Однако следует соблюдать этику, мораль и негласные правила работы в такой трагической ситуации. Что я вижу: большинство коллег работает правильно, но иногда ты замечаешь в глазах коллег, что это якобы "не моя война". Человек не переживает это душой и сердцем, а просто ищет передний, задний, средний план и ищет "яркую" картинку. Хочется попросить, быть сейчас все вместе... Война это не то время, когда нужно пиариться, когда надо набирать себе лайки. По международным нормам, 24 часа должно пройти, все должно появиться в официальных источниках, прежде чем другие могут это опубликовать. А фото, видео выставлять сразу — это просто наведение для врага", — подчеркнул Дмитрий.

Что касается собственных будущих проектов, то телеведущий поставил на стоп свою деятельность и в первую очередь думает о победе Украины.

"Честно, для меня сейчас это вообще не первоочередной вопрос. Я понимаю, что мы все волонтеры. Что будет с бизнесом, телевидением — я не хочу об этом думать. Мне важно, чтобы победила Украина. Сначала Украина, потом все остальное. Потом мы решим, что делать, был бы только мир", – прокомментировал путешественник.

Дмитрий Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Ведущий уверяет: каждый по возможности сейчас должен быть на своем фронте и делать от себя максимум. Он призвал всех украинцев не помогать врагу и прекратить спорить о политических, религиозных, языковых и других вопросах, просит быть всех единым и цельным организмом, который делает все для победы Украины.

Напомним, каждый день с 9:00 до 12:00 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 и в прямом эфире на YouTube шоу "Сніданок. Онлайн" продолжает поддерживать украинцев и во время войны. В трехчасовом эфире зрителей ждут оперативные новости о ситуации в Украине, полезные советы и консультации профильных специалистов, общение с популярными звездами и обычными украинцами, которые делают все, чтобы приблизить нашу общую победу.

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