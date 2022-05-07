Дмитрий Комаров показал на видео уничтоженный вертолет оккупвнтов под Харьковом

Известный журналист и ведущий Дмитрий Комаров, отправившийся на Восток Украины, чтобы показать, что после себя оставили российские оккупанты на нашей земле, после визита в Северодонецк посетил Харьковщину.

На странице в Facebook знаменитость показал видео уничтоженного вертолета российских оккупантов в поле в селе Харьковской области.

В ролике Комаров поразмышлял о российской армии.

"Они считают, что буква Z символизирует силу и мощь армии РФ, но на самом деле это символ подлости, жестокости. Это олицетворение той армии, которая убивает мирное население, насилует, грабит, мародерствует. Z – символ армии, воюющей по старым советским учебникам и думает, что большое количество людей, бронетехники и идущих колонн, невероятное количество живой силы, которую никто не жалеет, – это залог победы, но полномасштабное вторжение России в Украину показало, что сила не у того, у кого много людей и ракет. Сила у того, у кого боевой дух, настрой и смекалка, жажда победы, интеллект, умение пользоваться технологиями, не имея много вертолетов, истребителей и мощных ракет, можно побеждать врага, который, казалось бы, мощный в вооружении, но немотивированный и действует по старым шаблонам", – считает Комаров.

Также ведущий подчеркнул, что Россия уничтожает 9 мая. По его словам, этот день больше не будет нести то, к чему мы привыкли.

Комаров добавил, что история все рассудит, а россияне обязательно поймут, как ошибались.

"Многим будет стыдно за Z. Но будет уже поздно. Пока не изменится нынешний кремлевский режим, зомбирование населения продолжится, детей будут заставлять, стоя на коленях, держать z-ки. А 9 мая собранная по 200-250 рублей массовка пройдет по всем городам России. А на Красной площади будут звенеть ядерным оружием, угрожая всему миру апокалипсисом. Позор, от которого не отмыться", – добавил знаменитость.

Напомним, группа "ДахаБраха" в США собрала 100 тысяч долларов для Украины. Коллектив отыграл 24 концерта.

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