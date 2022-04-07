Дмитрий Комаров показал страшное видео полностью уничтоженного оккупантами села в Черниговской области

Местные жители рассказали, что истребители по второму кругу били по селу.

Ведущий и журналист Дмитрий Комаров продолжает показывать, что после себя оставили российские оккупанты на украинской земле.

Комаров поделился жутким видео полностью уничтоженного российскими захватчиками села в Черниговской области. Практически все разбито, не осталось почти ни одного уцелевшего дома.

"Сколько слез я сегодня видел. Просто накрыли весь этот район. Люди остались без ничего. Все, что десятилетиями нарабатывали – не осталось ничего. При чем это были массированные бомбардировки, в том числе 8 марта, вот такие "подарки" российская власть и армия сделала украинцам", – сказал Комаров.

Он также показал воронки, оставившие в земле авиабомбы, выпускаемые российскими военными. Чтобы показать их масштаб, Комаров спустился внутрь места удара:

"Люди рассказывают страшные вещи. Пилоты на предельно малой высоте заходили на истребителях, сбрасывали по две бомбы, разворачивались, шли на второй круг и сбрасывали еще. Вот что я увидел в Черниговской области в первые дни после того, как российские войска бежали отсюда", — сказал Дмитрий.

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