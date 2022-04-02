Дмитрий Комаров показал жуткое видео из освобожденной Бучи: "Очень много трупов в городе"

Ведущий показал, какая обстановка в городе.

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров в передовой группе отправился в освобожденный от российских оккупантов город Буча Киевской области.

Дмитрий снял первые кадры в городе. Комаров показал, где был командный пункт российской армии. Где оккупанты базировались – они заселялись в домах людей, у них жили и там же у них были наблюдательные пункты.

Комаров подчеркнул, что сейчас в городе очень много мин — они расположены на детских площадках, на улицах в виде чего угодно — как выброшенного телефона, пачки из-под макарон, или даже спичечного коробка. Также оккупанты миновали двери в жилых домах. Сейчас на месте проходит зачистка и проверка – работают полиция, спецназ и саперы.

Также журналист признался, что в городе очень много трупов мирных жителей:

"Бедные люди. Мы ехали, видели множество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Это слезы и боль. Очень много трупов в городе. Я видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых парней. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон и шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали – уничтожали мужское население примерно 18-60. Всех молодых, здоровых – всех расстреливали", – поделился Комаров.

Также Дмитрий добавил, что вскоре в город поступит гуманитарная помощь:

"Вы не поверите. Люди плачут, увидев хлеб. Месяц не видели хлеба. Сегодня уже будет заходить гуманитарка постепенно", — сказал ведущий.

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