Дмитрий Комаров показал жуткое видео разграбленного и изуродованного оккупантами ЖК в Гостомеле

Этот жилой комплекс одним из первых подвергся атаке в Гостомеле.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Комаров поделился первыми кадрами освобожденного Гостомеля Киевской области.

В частности, ведущий показал жуткое видео, которое снял в ЖК "Покровский" – том самом жилом комплексе, который одним из первых подвергся атаке российских оккупантов в Гостомеле.

Комаров прошелся по этажам дома и показал ужасный свинарник, оставленный российскими военными. Всюду грязь, двери квартир на этажах оккупанты просто вынесли.

Внутри самих квартир все разбросано, русские войска мародерили и забирали все ценное, что только можно было взять.

"Мы зашли сюда вместе со спецподразделением. Пока происходит зачистка. Гостомель под контролем Украины. Спецподразделения заходят и проверяют, чтобы нигде не осталось врага. Очень сильно пострадал ЖК "Покровский". Можно сказать, что не осталось ни одной квартиры, которую бы оккупанты не взломали, мародерили по полной", — говорит Комаров.

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