Дмитрий Комаров приехал в Луганскую область и призвал эвакуироваться из Донбасса: "Враг не имеет принципов"

Ведущий своими глазами увидел ужасы, которые после себя оставили оккупанты на Востоке Украины.

Ведущий и журналист Дмитрий Комаров приехал на восток Украины.

Там он собственными глазами увидел, что российские войска сделали с Донецкой и Луганской областями. В связи с информацией, что оккупанты сосредоточивают свои силы на Востоке и в ближайшие дни планируют наступление, Комаров записал обращение, в котором попросил людей немедленно эвакуироваться, пока есть возможность:

"Уважаемые жители Луганской и Донецкой областей. Обращаюсь к вам. Сейчас очень острая фаза вторжения России в Украину и очень опасная, особенно для Донецкой и Луганской областей, потому что враг не имеет принципов, не имеет чести, совести и он просто утюжит, стирает с лица земли города и села и будет продолжать делать это с использованием артиллерии, авиации, ракет. Поэтому огромная просьба ко всем – пожалуйста, эвакуируйтесь", — говорит в видеообращении Комаров.

Он отметил, что об отправке эвакуационных автобусов можно узнать в районных администрациях.

"Помогите пожилым людям, помогите одиноким людям. Вы обязательно вернетесь в свои дома, обязательно снова будете жить в мирном доме, в мирной Украине, в мирной Донецкой и Луганской областях. Но сейчас лучше покинуть свои дома. Ради вашей безопасности", — подчеркнул журналист.

Он подчеркнул, что российские оккупанты не обращают внимания ни на женщин, ни на детей:

"Вы можете видеть в новостях, что происходит во временно оккупированных россиянами городах. Они просто сносят все с лица земли. Им абсолютно наплевать на женщин и детей и стариков. То, что они называют "спасением" – это уничтожение, геноцид. Поэтому пожалуйста, ради вашей безопасности, эвакуируйтесь", – сказал Комаров.

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