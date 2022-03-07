Дмитрий Комаров развеял мифы "русского мира" в прямом эфире российских СМИ

Тележурналист также откровенно рассказал о освобождении от диктатуры и свободе слова в украинских СМИ.

Известный украинский телеведущий, автор тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров на включении в прямой эфир оппозиционного российского ютуб-канала "Популярная политика" рассказал о ситуации в Киеве, развеял мифы о "русском мире" и обратился к российским военным.

"Мы очень не рекомендуем вам сюда идти, потому что каждый человек в столице сейчас вооружен и врагов мы здесь не ждем. Если только попробуете зайти в город, то следует отдавать себе отчет, что оккупация многомиллионного города — это абсолютно бесперспективный план, когда все люди, как один живой организм. Будут уничтожать! У нас люди готовы бороться, и вы это уже видели в Херсоне и других городах, когда люди голыми руками бросались на танки и останавливали их", — сказал телеведущий.

Во время прямого эфира Дмитрий Комаров эмоционально прокомментировал вопрос журналиста относительно "русского мира" и ответил, дискриминируют ли в Украине русскоязычных людей.

"Это абсолютный фейк российской пропаганды. Я 12 лет работаю на общенациональном телеканале 1+1 и я веду свою программу на русском языке. Мы даже с друзьями когда собираемся, говорим и на русском, и на украинском. Языковой проблемы нет", — подчеркнул Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Тележурналист также откровенно рассказал о освобождении от диктатуры и свободе слова в украинских СМИ.

"Мы освободились от диктатуры еще в 2005 году. Сейчас мы чувствуем свободу и вы не представляете, как это круто! Мы не заморачиваемся, что постить, что говорить, что писать. Мы имеем возможность написать все, что мы хотим будь то президент или дворник. И мы знаем, что нам за это ничего не будет", – подчеркнул Дмитрий Комаров.

В конце интервью Дмитрий обратился к россиянам, которые до сих пор не верят, что Россия напала на Украину и в прямом эфире озвучил потери России в войне с Украиной.

"За что вы убиваете украинцев, за что вы обстреливаете наши мирные города, почему сотни людей погибают? Задайте себе этот вопрос. Каждый образованный человек сделает для себя вывод, что это военное преступление — то, что происходит сейчас", — добавил Дмитрий Комаров.

Он уверенно заявил в эфире, что Украина настроена исключительно на победу, нация едина как никогда раньше и выразил уверенность, что после войны Украина пойдет совсем другим, перспективным путём развития.

Дмитрий Комаров / пресслужба каналу "1+1"

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