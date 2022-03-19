Дмитрий Комаров с Макаревичем, Акуниным и Кличко оказался в одном списке врагов России

Дмитрий Комаров с Макаревичем, Акуниным и Кличко оказался в одном списке врагов России

Журналист похвастался своим "почетным званием".

Украинский журналист, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров похвастался "почетным званием" врага России.

"Наградой" Комарова "удостоил" Комитет защиты национальных интересов страны-агрессора. Об этом журналист рассказал в своем Instagram.

Отметим, что в списке "врагов и предателей" вместе с Комаровым оказались музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, писатель Борис Акунин, политический деятель Алексей Навальный, звезда украинского бокса Владимир Кличко:

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"Принимаю поздравления! Почетное звание "Враг России" от Комитета защиты национальных интересов. Значит, я живу честно и мне не стыдно смотреть людям в глаза. Да и компашка нас, "врагов и предателей РФ", интересная собралась. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальный и другие. В любых обстоятельствах очень просто определить, какая из сторон врет. Та, что вводит тотальную цензуру, запрещает открывать рты, уничтожает независимые сми. Вводит списки неугодных", — написал в фотоблоге Комаров.

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