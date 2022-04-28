Дмитрий Танкович рассказал, что оккупанты сделали с его домом в Буче

Дмитрий Танкович рассказал, что оккупанты сделали с его домом в Буче

Известный шоумен и телеведущий Дмитрий Танкович жил в Буче, где велись активные боевые действия, а российские военные совершали там ужасные вещи.

Артист признался, что готовился к войне, поэтому успел вовремя уехать из города. Дмитрий даже собирал тревожный чемодан, правда не воспользовался им.

"Он так и остался в Буче в доме лежать", – поделился шоумен в эфире ICTV.

Дмитрий Танкович / скриншот с видео

К слову, в Буче русские военные убивали гражданских и грабили дома местных. Танкович говорит, что ему относительно "повезло", если можно так сказать. Дом Дмитрия уцелел. Впрочем, оккупанты обворовали его и забрали оттуда все ценные вещи.

"После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще как-то перестал переживать. Скажем откровенно, мне повезло. Его только обокрали. Ни мина, ни ракета туда не попала", — поделился Танкович.

Напомним, ранее Ирина Билык рассказала, что в ее доме жили российские оккупанты и сейчас ей, как и многим украинцам, некуда вернуться.

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