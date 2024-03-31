"Днепр и Одесса упадут": Илон Маск отметился циничным заявлением о войне в Украине

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, неоднократно попадающий в скандалы из-за своих заявлений, считает, что в случае продолжительной войны "Днепр и Одесса могут упасть" под натиском российских военных сил.

Свое циничное заявление Маск написал на странице X.

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Более того, он обвинил Украину в том, что она начала "атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и более мощную артиллерию". Он назвал это "трагической утратой жизни для Украины".

"Год назад я рекомендовал Украине закрепиться и задействовать все ресурсы для обороны. Даже тогда трудно удерживать землю, не имеющую сильных природных барьеров. Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем у нее сегодня", — считает американский миллиардер.

Маск призвал Украину к переговорам с Россией, пока "Россия не завоюет" больше территорий.

"Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до трудно преодолеваемого Днепра. Но если война будет продолжаться довольно долго, упадет и Одесса. Утратит ли Украина весь доступ к Черному морю или нет, на мой взгляд, настоящий вопрос, которое остается. Я рекомендую урегулировать это путем переговоров до того, как это произойдет", — высказался известный изобретатель.

Напомним, по материалам Welt, российские захватчики наращивают использование Starlink в Украине.

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