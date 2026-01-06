ТСН в социальных сетях

Днепр под атакой "Шахедов": что известно о последствиях ударов дронов

Из-за атаки БпЛА в Днепре поднимается дым, воздушная тревога продолжается.

Днепр под атакой "Шахедов": что известно о последствиях ударов дронов

Массированный удар по Днепру / © tsn.ua

Вечером 6 января Днепр оказался под массированной атакой ударных беспилотников РФ. В результате вражеских обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом, а также возникли пожары на территориях детского сада и заведения профессионально-технического образования.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

«Из-за атаки БпЛА в Днепре повреждена многоэтажка. Возникли пожары на территориях детского сада и профтеха. Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», — призвал он.

По предварительным данным, в воздушном пространстве над Днепром находятся более 10 дронов типа «Шахед», также фиксируется подход новых групп беспилотников с южного направления.

«Очередная группа БпЛА на Днепр с юга», — сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Напомним, утром 6 января в Сумах раздались взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки.

