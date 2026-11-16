Днепр снова под ударами: двое погибших, почти полгорода без света

Город Днепр (иллюстративное фото) / © discover.net.ua

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В Днепре в течение дня 16 ноября российские войска продолжали атаковать разные районы города. В результате ударов погибли два человека — 32-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

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«Очень трудный понедельник. В течение дня россияне продолжают атаковать разные районы Днепра. К сожалению, уже двое погибших. Это 32-летняя женщина и 54-летний мужчина», – написал он.

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Из-за российских ударов без электроэнергии осталась почти половина города. По словам Филатова, это уже шестой блэкаут в Днепре за последние две недели.

Над возобновлением электроснабжения работают энергетики и коммунальные службы.

В результате атак также повреждены 10 многоэтажек, частные автомобили, тепловоз, железнодорожная цистерна, сельскохозяйственная техника и предприятия.

По словам мэра, российские войска третий раз атаковали завод «Олейна», принадлежащий американской корпорации Bunge. На этот раз утечки масла, как во время удара в январе, не произошло.

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Из-за обстрелов были также повреждены контактные сети электротранспорта. Их уже восстановили, в частности, на Запорожском шоссе.

На других локациях идет ликвидация последствий атак. Работают городские службы, спасатели, полиция, благотворители и представители районных администраций.

В то же время в больницах Днепра остаются восемь пострадавших. По словам Филатова, у большинства из них серьезные ожоги и обломочные ранения головы, лица и конечностей.

«Врачи делают все необходимое», — отметил городской голова.

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РФ атаковала Днепр, Запорожье и Одесщину

Напомним, в ночь на 16 ноября российские войска уже атаковали Днепр. Тогда погиб один человек, еще 10 получили ранения. Взрывной волной в нескольких многоэтажках выбило окна и повредило балконы, а на дороге загорелись автомобили.

Утром российские дроны также атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье. В результате ударов погибли два человека, еще двое были ранены, занялся транспорт.

Кроме того, под ударом очутилась энергетическая инфраструктура на севере Одесской области. Без электроэнергии осталось 52,2 тысячи семей. В ДТЭК сообщили о повреждении производственной площадки, энергетики работают над восстановлением оборудования и электроснабжения.

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