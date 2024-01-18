Днепр замерз: в ISW сообщили об осложнениях на Левобережье

Подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Река Днепр замерзла на многих участках. Это усложняет переправу украинским Вооруженным силам. Кроме того, оккупантам труднее действовать на островах Днепра.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

ВСУ удерживают свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. В настоящее время подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Под Кринки также продолжаются позиционные бои.

ISW со ссылкой на российских милблогеров сообщают, что личный состав 8-й роты 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ) поднял российский флаг над центром Крынок. Впрочем, американские специалисты не заметили никаких визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение. Позиционные бои продолжались под Крынками, отмечают аналитики.

Также сообщается, что подразделения российской 205-й мотострелковой бригады (49-й ОМСБр) и 2-го зенитно-ракетного полка (104-й дивизии ВДВ) действуют вблизи Днепровских островов и у Казачьих Лагерей (к западу от Крынок) соответственно.

Напомним, армия РФ продолжает штурмовать позиции ВСУ возле Крынок. Однако наши воины удерживают их.

В районе этого населенного пункта россияне сконцентрировали около 10 тысяч военных. Оккупанты пытаются выбить ВСУ с занятых позиций.

Читайте также: