Днепропетровщина под огнем: только в одном районе попадание в 40 многоквартирных домов, обстреляли и три школы

Под вражеским огнем этой ночью оказались сразу четыре района Днепропетровщины — три человека погибли, девять получили ранения.

Только по Никопольскому сообществу прилетело 120 реактивных снарядов. По Синельниковскому и Днепровскому районам россияне попали ракетами, из артиллерии традиционно избивали и по Криворожью, говорится в ТСН.

Никопольский район обстреливали всю ночь. Сначала сообщали о двух погибших и семерых раненых. Но ближе к обеду под завалами спасатели обнаружили тело еще одного мужчины. Так что количество погибших выросло до трех.

Трое ранены в больнице, в состоянии средней тяжести. Среди травмированных есть 13-летний ребенок. Последствия обстрелов шокируют: попадание в 40 многоквартирных домов также решисты обстреляли три школы.

Перебили линию электропередач, шесть тысяч человек оказались без света. Глава никопольской районной администрации распространил видео, снятое в одном из домов города, чтобы показать, что каждую ночь слышат и видят никопольцы. А уже с утра сами горожане выложили в Сеть видео с мест прилетов.

В Красногригорьевской общине — попали в больницу, торговый комплекс и более десятка домов. Загорелся цех по заготовке леса. По Синельниковскому району, а именно по селу Великомихайловка, рашисты ударили сразу четырьмя ракетами. Ранения получили супруги пенсионеров.

«Женщина 70 лет, сейчас она госпитализирована в среднем состоянии. Ее муж 74 года лечится дома. Повреждены частные дома и мельница, где хранилось зерно. На улице найдены безопасные обломки от кассетных снарядов», — рассказывают в ГСЧС.

Также в полпятого утра ракета влетела в Днепровский район. В Сети появилось видео с камер наблюдения.

Оказался под обстрелами и Криворожский район, по которому избивали из «Ураганов». Произошло несколько пожаров на открытой местности, их потушили спасатели. Людей и дома не задело.

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