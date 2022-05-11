Днепропетровщину за сутки оккупанты трижды обстреляли из "Градов"

Днепропетровщину за сутки оккупанты трижды обстреляли из "Градов"

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами двух населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, 11 мая военные преступники РФ из "Градов" и кассетными боеприпасами обстреляли населенные пункты Большая Костромка и Марьянское Криворожского района. В результате чего поврежден жилой дом, и более 130 модулей солнечных панелей — ущерб составляет почти полмиллиона гривен.

"Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права", — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Днепропетровской области оккупанты трижды накрыли из "Градов" населенный пункт.

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