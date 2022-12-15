Днепровские медики готовили бойца к ампутации ноги, но сделали "чудо"

Позади у Андрея не одна операция, но через несколько недель встанет на ноги, а дальше продолжалась реабилитация.

Миной ему оторвало пол ступни, но от ампутации военного уберегли только его сила воли и мастерство врачей. По клочкам разорванную конечность удалось сшить. Уже больше месяца боец в больнице и впереди еще продолжалась реабилитация и протезирование. Однако врачи обещают, что украинский защитник будет обязательно ходить, говорится в ТСН.

В то, что станет военным и с оружием в руках будет защищать Украину, в начале года Андрей даже поверить не смог. До 24 февраля – он успешный ІТшник, муж и отец, а в первые дни вторжения – доброволец, воевавший на Восточном направлении. Взорвался под Соледаром на запрещенной международными конвенциями мини-лепестке. Вспоминает адскую боль и помощь побратимов, которые под обстрелами доставляли его медикам. "Мои товарищи, рискуя собственной жизнью, доставили меня уже с нуля, в Соледар, и дальше уже был Бахмут, Дружковка, Днепр", — вспоминает он.

Ранение было сложным, врачи не отвергали ампутацию, но в конце концов сделали "чудо". Позади у Андрея не одна операция, но через несколько недель встанет на ноги, а дальше продолжалась реабилитация. "Из-за того, что у него нет пяточной кости, способность к опоре этой конечности будет снижена и нужно будет в дальнейшем заниматься протезированием", — отмечают врачи.

Секрет скорейшего выздоровления, шутит Андрей, его жена, которая все время рядом с любимым и даже руку его боится отпустить. В то же время сам боец мыслями с собратьями мечтает о победе Украины и чтобы товарищи остались живы.

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