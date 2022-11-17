Днепряне чинят побитые квартиры после взрыва и на выбитых окнах оставляют Путину послание

То, что в Днепре нет жертв после такой атаки, горожане считают чудом.

Днепряне чинят побитые квартиры после взрыва ракеты и на выбитых окнах оставляют Путину послание с напоминанием, кем его считают украинцы, об этом говорится в ТСН.

23 раненых, сотни изуродованных квартир и мощный пожар на промышленном предприятии — таковы последствия ракетного удара россиян по Днепру. Все произошло в утренний час пик, когда горожане собирались по делам и ехали на работу, так что чудом обошлось без погибших.

Вблизи места взрыва троллейбус, который именно вез десятки пассажиров, чудом успел остановиться. Все сиденья были засыпаны стеклом, но люди выжили. “Это чудо! Слава Богу, что мы не попали в самый эпицентр. Я услышал взрыв, когда проезжал, после этого остановился и увидел впереди летящую ракету. Я открыл дверь, люди вышли из троллейбуса. Спрятался, кто где мог. Слава Богу, обошлось без жертв. Несколько человек – о стекле легкие царапины”, — рассказывает водитель.

Соседняя легковушка прошила осколками, ее водитель "родился в рубашке". Момент взрыва, зафиксированный камерой, это доказывает.

Опубликовано Olga Pavlovskaya Четверг, 17 ноября 2022 г.

На промышленном предприятии после попадания начались пожары, спасатели тушили огонь и выводили оттуда людей. “Были спасены три человека. Еще пятьдесят было выведено на безопасное расстояние из здания, где произошел прилет. Этих людей извлекли из помещения, где произошли разрушения. Там было задымление, был огонь”, — говорит начальник очередной смены ГСЧС Игорь Гетало.

В общей сложности 23 человека, среди которых пятнадцатилетняя девушка, получили ранения. После оказания помощи медики оставили в заведениях пятнадцати потерпевших. “Разной степени порезы кожи, мягких тканей. Это конечности, туловище. Люди уходили на работу. Люди собирались дома, то есть обнаженные участки были повреждены. Есть сотрясение головного мозга, акубаротравмы. Несколько пациентов с контузией”, — рассказывает заместитель начальника областного Департамента здравоохранения Татьяна Квитницкая.

В самом тяжелом состоянии 83-летняя женщина — пережитый ужас вызвал инфаркт. “Уже прооперировано, состояние стабилизировано. Сердце работает как надо. Она находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии”, — добавляет Татьяна Квитницкая.

Как символ несокрушимости Екатерина повесила на своем разбитом балконе самодельный плакат с посланием Путину. Это были новые окна, которые выбили взрывом. "Только выплатили кредит за окна, и вот видите", – говорит Катя.

Взрыв был такой силы, что в ее доме смяло даже металлическую дверь.

В поддержку пострадавшим пришло немало людей, чтобы помочь навести порядок — убрать дома и закрывать выбитые стекла. "Все вылетело и люстры, и шифоньеры, и телевизоры. Могло быть и похуже. Все целые, живые. Ублюдков ненавидимо! Все будет хорошо”, – говорят жители.

Несмотря на немалые убытки, пострадавшие днепряне радуются уже потому, что выжили во время этой атаки. Уверенны, за нанесенное враг обязательно получит наказание.

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