Днепряне остались почти без городских автобусов после ночного обстрела депо

Два человека погибли, еще пятеро ранены, четверть городских автобусов в Днепре уничтожена – это последствия ракетных ударов по городу.

В Днепре вторую ночь подряд кафиры бьют по гражданским объектам областного центра, говорится в ТСН.

Автобусы вернулись после смены в депо, когда произошел удар «Искандера», за ним поднялся огромный столб огня. Директор предприятия сдерживает слезы. "Было примерно 70-80 человек. "Это конец смены, когда съезжаются все маршруты. Это еще время так выбрать! Животные! Выпуск закончился, закрыли ворота, пошли помыли руки – там, где был нанесен удар. Механик успел зайти. А погибший находился здесь, где мы стоим", – рассказывает он журналистам.

60-летний охранник погиб мгновенно, еще пятеро работников ранили. "Трех человек госпитализировали. Они в состоянии средней тяжести. Еще двое лечатся дома", — сообщает спикер ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Сергей Ковтонюк.

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Несмотря на пожар, работники пытались спасти хоть качество автобусы. "Вывозили автобусы, которые могли ехать. Адреналин, наверное. Надо спасать хоть кого-то. Кто людей спасает, кто – автобусы", — говорит Сергей, работающий здесь водителем более двадцати лет.

Пятьдесят автобусов уничтожены полностью, еще сто — существенно повреждены огнем. Десятки – без окон или побиты осколками. Предприятие закупило новый транспорт как раз перед полномасштабным вторжением. И директора сейчас больше волнуют люди.

"Мы не могли дозвониться двум работникам. Может быть такое, я надеюсь, я молюсь, что там просто разбит телефон и человек уехал домой. Извините, я больше не могу", — в слезах говорит он.

После обеда нашли тела еще двух погибших. Из двухсот автобусов на линии сегодня всего четырнадцать, но транспортного коллапса удалось избежать. Резервные машины предоставили другие предприятия, еще 30 автобусов Днепра пообещала столица.

"150 автобусов – это почти двадцать пять процентов. Обслуживали они исключительно гражданских людей. То есть это военное преступление, направленное исключительно против Украины", – убежден главный специалист вместительного департамента транспорта Иван Васючков.

От взрывной волны пострадали строения вокруг. В гимназии выбило все окна и заклинило дверь, говорит директор. Пострадали практически все кабинеты.

В четырех многоэтажках выбило стекла, повреждена котельная, магазин и админздание.

Еще один ракетный удар, второй раз за месяц, нанесли по рынку. В зданиях вокруг выбило стекла, сорвало двери и даже мебель со стен.

Россияне атакуют Днепр вторую ночь подряд. В позапрошлую ночь ракету убила семью — бабушку Аллу, маму Наталью и двоих детишек — Ивана и Василису. Отец убитых детей защищает страну на востоке. Их пес плакавший над обломками Крым стал настоящим символом горя. Собаку, которая тоже пострадала, сейчас спасают зоозащитники. А спасатели, которые искали людей под обломками, с утра принесли на место гибели семьи цветы и игрушки.

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