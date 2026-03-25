Российские атаки по Украине 23–24 марта свидетельствуют о заметном изменении ее ударной тактики: теперь агрессор способен дольше удерживать угрозу для большего количества регионов и наносить большее влияние именно по гражданским территориям. Вероятно, Москва пытается использовать глобальный дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot, а также ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы усилить свою кампанию ударов по Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Атака РФ на Украину 23–24 марта — что известно

Россия в течение 23–24 марта осуществила массированную серию атак по Украине, применив почти тысячу дронов и ракет — это самый большой подобный удар за весь период полномасштабной войны. По данным Воздушных сил, с 18:00 23 марта до 09:00 24 марта было выпущено 426 средств поражения, а в течение следующих девяти часов — еще 556 беспилотников.

В ночной период российские войска использовали 392 ударных дрона различных типов, а также 34 ракеты. Украинская ПВО уничтожила 256 дронов и 25 ракет. Днем 24 марта ракетных запусков не фиксировали, однако Силы обороны сбили 541 из 556 беспилотников.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, дневные атаки охватили большую территорию, чем ночные, а значительную часть дронов запускали с северного направления. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что все семь баллистических ракет были нацелены на районы вблизи фронта в Запорожской и Полтавской областях, и их перехватить не удалось.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время ночных обстрелов под ударом оказались 11 областей, в результате чего погибли по меньшей мере четверо мирных жителей. По словам украинских чиновников, повреждениям подверглась гражданская, энергетическая и транспортная инфраструктура в ряде регионов, в частности в Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

Кроме этого, днем 24 марта российские силы атаковали объект Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове. Ударные дроны попали в ансамбль Бернардинского монастыря в центре города, вызвав пожар. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что оценка ущерба еще продолжается.

Россия изменила тактику ударов по Украине — в чем ее суть

«Серия атак 23–24 марта свидетельствует о существенном изменении тактики РФ, которая позволяет дольше удерживать угрозу для большего количества регионов и одновременно сильнее влиять на гражданскую инфраструктуру», — пояснили аналитики ISW.

Советник Минобороны Украины по вопросам технологий и эксперт по БпЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов «Флеш» заметил, что растягивание ударов во времени, вероятно, направлено на поиск уязвимых мест украинской системы ПВО.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Россия длительное время накапливала ресурсы для проведения более длительных атак и сознательно бьет по гражданской инфраструктуре по всей территории Украины, в частности в Днепре, Львове, Ивано-Франковске и Виннице.

Российские силы часто делают паузы в ракетных обстрелах, чтобы накопить боезапас и впоследствии применить его вместе с большим количеством дронов, пытаясь перегрузить украинскую ПВО. Вероятно, по такому же принципу накапливаются и дальнобойные беспилотники для массированных атак в нужный момент.

Ранее сообщалось, что Россия планировала к осени 2025 года достичь возможности одновременного применения более тысячи средств поражения, и атака 23–24 марта стала максимально близкой к этому показателю. Также подобные удары часто синхронизируются с периодами международных переговоров — в частности, эта атака состоялась после украинско-американских консультаций 21–22 марта во Флориде.

РФ пытается использовать дефицит ракет к Patriot

«Рост масштабов и разнообразия российских ударов подчеркивает критическую важность западной помощи Украине, особенно современных систем ПВО, таких как американские Patriot, которые способны эффективно перехватывать баллистические ракеты, а также других средств противовоздушной обороны для создания комплексной защиты», — отметили аналитики.

В ISW также оценили, что, вероятно, Россия пытается использовать глобальный дефицит ракет-перехватчиков для Patriot, а также ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы усилить интенсивность своих ударов по Украине.

Изменение тактики атак по Украине — последние новости

После ударов по Украине 23–24 марта Коваленко заявил, что Россия пытается выйти на подготовленный с 2025 года режим круглосуточных атак «Шахедами», однако из-за нехватки ресурсов не может делать это стабильно. Агрессор стремится не только истощить украинский тыл, но и нарастить производство для потенциальной перегрузки ПВО стран НАТО. Коваленко отметил, что разрушение российского ВПК должно стать мировым приоритетом.

По словам военного эксперта Олега Жданова, новая тактика РФ заключается в растягивании атак во времени: после ночных ударов по востоку и югу дроны-разведчики «Гербера» изучали небо над Киевом, а утром началась вторая волна налета. Это делается для истощения ПВО и парализации жизни мегаполисов в рабочие часы. Главной целью остается энергосистема, в частности ТЭЦ и подстанции. Жданов прогнозирует, что враг способен поддерживать такой темп с периодичностью раз в 7–14 дней, в зависимости от скорости поставок иностранных комплектующих.