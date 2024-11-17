До 1 ноября планировали захватить Купянск-Узловой: командир "Ахиллеса" о наступлении РФ на Харьковщине

До 1 ноября у россиян был план захватить Купянск-Узловой и левобережье Купянщины, но этот план провалился.

Об этом сообщил командир батальона ударник беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

"Какие, на текущий момент, успехи у противника на поле боя? По сути, они отсутствуют. Силам обороны удается более чем эффективно и качественно и своевременно проявлять силы врага и, несмотря на погодные условия, в которых беспилотники так или иначе снижают свою эффективность, бить врага достаточно далеко от наших огневых позиций", – отметил Федоренко.

По его словам, Купянское направление пока остается крайне сложным.

Федоренко рассказал, что 1 ноября противнику российские генералы ставили задачу – взять Купянск-Узловой и занять левобережье реки Оскол. Военный объяснил, почему это важно для России. Ведь только с выходом на Купянск-Узловой и владение левобережной Купянщиной дает противнику возможность готовиться к форсированию реки Оскол.

Купянск и Купянск-Узловой на карте / Фото: Deepstatemap

Однако враг не смог выполнить эту задачу.

"Соответственно, в таких случаях российские генералы пытаются привлечь как можно больше самого дешевого ресурса, который есть в оккупационных войсках – это живая сила. Надергать с разных отрезков, сформировать сводные штурмовые группы и отправлять их вперед для достижения результата. За прошлую неделю противнику не удалось добиться существенных тактических результатов", – говорит Федоренко.

Он высказал предположение, что россияне будут наращивать свои возможности для выполнения определенных задач под новогодние праздники.

Напомним, что 13 ноября российский десант прорвался на левый берег города Купянск Харьковской области. Однако украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов.

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