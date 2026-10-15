До 100 реактивных дронов в сутки: Россия почти завершила строительство новой ударной базы вблизи Украины

Атака российских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Россия почти завершила строительство крупной базы для запуска ударных реактивных беспилотников в Ростовской области, недалеко от границы с Украиной. На возведение комплекса площадью около 0,9 квадратного километра ушло всего шесть недель. Новый объект может существенно расширить возможности России по нанесению воздушных ударов.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков и оценки экспертов в области обороны.

Реклама

По данным Reuters, 31 августа на месте будущего комплекса в юго-западной части Ростовской области было пустое поле. Уже на следующее утро спутниковые снимки зафиксировали начало строительных работ. Примерно через шесть недель территория превратилась в крупный специализированный объект с площадками для запуска беспилотников.

Реклама

Площадь комплекса составляет около 0,9 квадратного километра — это примерно 126 футбольных полей. Он расположен примерно в 3,5 км от авиабазы Миллерово, где дислоцируется 31-й гвардейский истребительный авиационный полк.

Анализ снимков, полученных от компаний Planet Labs и Airbus, показывает, что на западной окраине комплекса обустроили восемь платформ для пусковых направляющих. На двух из них рельса уже установлены, еще на двух продолжались работы по их монтажу.

Российская база реактивных дронов

По оценке Майка Монника, основателя и генерального директора частной разведывательной компании DroneSec, объект предназначен для запуска новейших российских реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5». Эксперт считает, что комплекс почти готов к эксплуатации и может заработать на полную мощность уже через несколько недель.

«Темпы строительства свидетельствуют о том, с какой легкостью Россия может оперативно задействовать уже сформированный наступательный потенциал», — отметил Монник.

Реклама

Мощности запуска могут удвоиться

Новая база пополнит существующую российскую сеть, состоящую как минимум из 11 стационарных площадок, которые используются для запуска ударных беспилотников по Украине. Появление ещё одного крупного комплекса может существенно расширить географию и интенсивность российских воздушных атак.

По оценке Монника, новый объект потенциально способен обеспечивать запуск 100 или более реактивных дронов в течение суток. В то же время фактическая интенсивность его использования будет зависеть от запасов беспилотников, поставленных боевых задач и других факторов.

Если комплекс будет использоваться на полную мощность, он позволит России увеличить количество направлений и темпы запуска реактивных БПЛА. Впрочем, потенциальная пропускная способность базы не означает, что российские военные будут ежедневно запускать с нее сотню дронов.

Строительство объекта происходит на фоне переориентации российских возможностей в области производства и применения беспилотников на реактивные модели. По данным украинских военных, на которые Reuters ссылалось в прошлом месяце, в течение трех летних месяцев Россия примерно в шесть раз увеличила использование реактивных ударных дронов. Больше всего от этой тенденции пострадали Киев и прилегающий регион.

Реклама

Почему реактивные дроны сложно перехватить

Реактивные беспилотники представляют дополнительную угрозу для украинской ПВО из-за значительно более высокой скорости по сравнению с более медленными поршневыми моделями. По данным Reuters, они могут развивать скорость до 600 км/ч.

Это затрудняет их уничтожение с помощью дронов-перехватчиков, которые Украина разрабатывала как относительно недорогое средство борьбы с более медленными ударными БПЛА. Из-за этого украинские военные вынуждены искать новые способы противодействия более быстрым воздушным целям.

Расширение российской инфраструктуры для запуска реактивных дронов создает риск дальнейшего увеличения нагрузки на украинскую противовоздушную оборону. Особенно актуальной эта угроза становится в преддверии зимы, когда Киев ожидает усиления российских атак с использованием ракет и беспилотников.

В то же время новая площадка, по всей видимости, находится в зоне прикрытия противовоздушной обороны авиабазы Миллерово. По оценке DroneSec, это может затруднить попытки Украины нанести удар по объекту и уничтожить его до начала полноценной эксплуатации.

Россия делает ставку на удары на большие расстояния

Программный директор лондонского аналитического центра RUSI Роб Джордан отметил, что бетонные площадки и заметные на спутниковых снимках пусковые направляющие соответствуют инфраструктуре, используемой для запуска российских беспилотников «Герань».

По его словам, темпы строительства комплекса свидетельствуют о том, что Россия уделяет значительное внимание развитию возможностей нанесения ударов на большие расстояния. Джордан предположил, что такая стратегическая ставка может осуществляться частично за счет ресурсов, которые могли бы быть направлены на развитие традиционных сухопутных сил.

Монник также предупредил о более широких последствиях развития российских реактивных беспилотников для европейской безопасности. Сочетание промышленного производства, технологического совершенствования БПЛА и недостаточно развитой комплексной противодроновой обороны во многих странах НАТО, по его мнению, создает серьезные риски для Запада.

«Эта способность быстро развернуть потенциал для нанесения масштабных ударов с использованием беспилотных авиационных систем создает стратегическую уязвимость для стран НАТО», — заявил эксперт.

Строительство базы на юге России происходит на фоне ухудшения отношений между Москвой и НАТО. Европейские правительства обвиняют Россию в активизации диверсий, кибератак и инцидентов с беспилотниками. Российское Министерство обороны не ответило оперативно на запрос Reuters относительно нового объекта и программы реактивных дронов.

Напомним, что Россия оснащает дальнобойные реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5» оптической навигационной системой «Сусанин», которая позволяет им определять маршрут по изображениям местности, а не полагаться исключительно на спутниковые или радиосигналы.

Новости партнеров

Новости партнеров