До 11 000 военных из КНДР готовятся вступить в войну РФ против Украины – Буданов

Пока почти 11 000 пехотных войск Северной Кореи учатся на востоке РФ, чтобы воевать в Украине.

Об этом сообщил The War Zone, ссылаясь на главу Главного управления разведки обороны Украины Кирилла Буданова.

"Они будут готовы воевать в Украине уже 1 ноября", – заявил Буданов.

Он добавил, что Северокорейские войска будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый кадровый состав из 2600 солдат отправится в Курск, где Украина создала плацдарм с ожесточенными боями. Куда пойдут другие северокорейские войска, неясно, добавил он.

"Сейчас у нас нет полной картины", — добавил глава ГУР.

Напомним:

4 октября Kyiv Post сообщил, что в результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них, в частности, было шесть военных из КНДР, которые проводили консультации с российской армией.

12 октября в Washington Post сообщили, что несколько тысяч солдат КНДР проходят обучение в РФ и могут попасть на войну против Украины до конца года.

13 октября украинское партизанское движение "СРОК" ("Смерть российским оккупантам и коллаборантам") отметило, что его представители установили место пребывания военнослужащих КНДР в оккупированной части Донбасса.

Накануне Владимир Зеленский в ежедневном обращении к украинцам рассказал о том, что Россия и Северная Корея пришли к согласию о внедрении солдат КНДР в армию Путина.

Президент подчеркнул, что со стороны Запада требуется увеличение давления на агрессора, которое Россия не должна выдержать. К тому же, по его словам, нужно работать над тем, чтобы не допустить еще большей войны.

Что известно о северокорейской армии

Как и сама Северная Корея, ее армия – максимально закрытая структура, ее состав известен лишь примерно, а оценки боеспособности вызывают споры. Главная ее особенность – это численность.

В стране действует всеобщая воинская повинность, в том числе и для женщин, срок обязательной службы составляет от трех до 10 лет в зависимости от рода войск.

По данным Международного института стратегических исследований, в 2018 году вооруженные силы КНДР были четвертыми по величине в мире и насчитывали около 1,2 млн человек.

Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что северокорейская армия является пятой в мире по численности.

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