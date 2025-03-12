До 2026 года мирное урегулирование в Украине невозможно – The Washington Post

Washington Post получил секретный документ, подготовленный для Кремля, определяющий жесткую переговорную позицию России. Из него следует, что Кремлю мало отдельных территорий – РФ стремится к полному демонтажу украинской государственности.

Согласно документу, подготовленному для Кремля, Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США в отношении Украины, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продолжая усилия Москвы по демонтажу украинского государства.

О деталях подсупного плана России пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Что известно о таинственном документе и кто его автор

Документ, написанный в феврале влиятельным московским аналитическим центром, близким к ФСБ, излагает максималистские требования России по любому прекращению войны в Украине. Он исключает предварительные планы президента США Дональда Трампа по мирному соглашению в течение 100 дней как "невозможные для реализации" и говорит, что мирное решение войны в Украине "не может состояться раньше 2026 года".

В документе также исключается любой план отправки миротворцев в Украину, как предлагали некоторые в Европе, и настаивает на признании суверенитета России над захваченными ею украинскими территориями.

Как РФ хочет разделить территорию Украины

Кроме того, предлагается дальнейшее перераспределение украинской территории путем создания буферной зоны на северо-востоке Украины, на границе с российскими регионами Брянской и Белгородской областями, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи оккупированного Крыма. Демилитаризованная зона коснется Одесской области.

Кроме того, в документе ФСБ говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

Документ, полученный одной из европейских разведслужб и изученный The Washington Post, подчеркивает трудности, с которыми по-прежнему сталкивается Трамп в попытке достичь мирного соглашения с Россией, особенно после того, как Киев поддержал предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня и это, пожалуй, сближает позиции двух стран.

Хотя Россия пока не дала сигналов о готовности к перемирию, аналитики предупреждают, что у Москвы есть множество способов затянуть даже временную паузу в боевых действиях, а путь к долгосрочному мирному соглашению остается крайне сложным.

"Россия не заинтересована в быстром урегулировании украинского кризиса", — заявил бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности при Джордже Буше-младшем и нынешний эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм.

Трамп, похоже, не понимает причин агрессии РФ

"Они постоянно говорят о первопричинах, которые, как известно, связаны с внутренней политикой Украины, но еще важнее вопросы европейской системы безопасности и роль НАТО. Простое перемирие, не учитывающее этих факторов, не представляет для России никакого интереса. И Трамп, похоже, этого не понимает", — резюмировал Томас Грэм.

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Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве "не знают о таких рекомендациях", назвал их "крайне противоречивыми". "Мы работаем над более взвешенными вариантами", – добавил Песков.

По информации WP, документ был подготовлен аналитическим центром за неделю до переговоров между Россией и США в Эр-Рияде.

Этот аналитический центр тесно сотрудничает с Пятым управлением ФСБ — подразделением, занимающимся операциями в Украине. Российский академик, близкий к высокопоставленным дипломатам, заявил, что основные рекомендации отражают всеобщий консенсус в Москве, однако уровень их влияния на решение Кремля остается неясным.

Раскол в российской элите

По словам эксперта, в российской элите существуют разные подходы: "ястребы" требуют продолжения войны и использования текущей ситуации для дальнейшего продвижения, тогда как другие группы настаивают на скорейшем урегулировании и хотя бы временном прекращении огня.

В документе, связанном с ФСБ, описаны пути, посредством которых Россия могла бы усилить свою позицию на переговорах путем обострения напряженности между Соединенными Штатами, Китаем и Европейским Союзом, а также путем предложения доступа США к полезным ископаемым в РФ, а также на оккупированных территориях в Украине.

В интервью 24 февраля диктатор Владимир Путин предложил американским компаниям участвовать в разработке российских месторождений, включая оккупированные территории Украины. Это выглядело как попытка взорвать предложенное соглашение о разработке минеральных ресурсов между Украиной и Соединенными Штатами.

В документе утверждается, что первоочередной задачей России должна стать нормализация отношений с Вашингтоном, включая возобновление полного дипломатического состава в посольствах обеих стран.

Эти предложения стали публичными после переговоров между российскими и американскими официальными лицами в Стамбуле 27 февраля, которые, судя по всему, были сосредоточены на вопросах работы дипломатических миссий.

В документе предлагается вариант, при котором Россия воздержится от размещения баллистических ракет средней дальности "Орешник" в Беларуси, на границе с ЕС, в обмен на обязательства США не разворачивать новые ракетные системы в Европе.

Что требует РФ: заоблачные условия

Также речь идет о том, что Россия прекратит поставки оружия в страны, которые считаются "недружественными" для Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты перестанут вооружать Украину, но добавляется, что прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы "трудно реализовать".

В документе исключаются первоначальные предложения, сделанные специальным представителем Трампа по Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлоггом о мирном соглашении, одним из элементов которого является уступка Украиной территорий, захваченных Россией. Также, согласно предложению Келлога, Киев должен был согласиться не пытаться вернуть территории в будущем военными или дипломатическими средствами.

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Даже такой вариант урегулирования считается недостаточным для РФ. В документе утверждается, что без официального признания российского суверенитета над оккупированными территориями существует "достаточно высокая вероятность" возобновления вооруженного конфликта в среднесрочной перспективе, "например, после смены администрации в США".

В документе также исключаются любые потенциальные политические уступки со стороны Украины, такие как отказ Киева от членства в НАТО и проведение выборов, в которых будет разрешено участвовать пророссийским партиям, как недостаточно далеко идущие.

"На самом деле нынешний "киевский режим" невозможно изменить изнутри страны. Нужен его полный демонтаж", – говорится в документе.

Присутствие любого миротворческого контингента в Украине также отвергается как "совершенно ненужное", поскольку любые силы будут под "серьезным влиянием Запада", тогда как планы США продолжать вооружать Украину после любого мирного соглашения "совершенно неприемлемы", как и сохранение украинской армии на текущий.

Попытки склонить Россию к мирному соглашению путем частичной отмены санкций также отвергнуты.

Что задумал Путин

Бывший российский дипломат Борис Бондарев, ныне работающий в Женеве, считает, что Москва пытается заманить Трампа в переговоры, демонстрируя "открытость и гибкость". В то же время, по его мнению, Путин будет затягивать переговорный процесс, позиционируя себя как "настоящего друга Дональда Трампа, полностью его понимающего, желающего помочь и помочь ему достичь его целей в США".

Однако, добавил Бондарев, "разумеется, вместо этого он потребует определенных уступок, ведь просто так он этого не сделает".

Глава аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, считает, что Путину может быть сложно открыто отклонить предложение о прекращении огня, не рискуя потенциальным сближением Москвы с Вашингтоном.

"Сейчас, с его точки зрения, ставки намного выше, чем просто Украина – главный приз – это нормализация дипломатических отношений между США и Россией, снятие санкций и раскол внутри НАТО", – написал Альперович в посту X (бывший Twitter).

Ранее в Financial Times спрогнозировали, смогут ли Украина и Россия достичь крепкого мирного соглашения.

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