"До 25-го числа хотят нас выбить": оккупант волнуется из-за вероятного наступления ВСУ на Донецком направлении — перехват

Захватчик рассказывает по телефону, как ВСУ уничтожают командиров российской армии и военных: "У нас людей вообще не осталось, даже нечего есть".
Российский оккупант поделился своими переживаниями из-за возможного наступления ВСУ на Донецком направлении.
Захватчик сообщил, как украинские военные уничтожают командиров российской армии и личный состав.
Телефонный разговор российского военного, вероятно, с женой, перехватила военная разведка.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Хохлы технику на нас сводят. До 25 числа хотят нас выбить — приказ дан от американцев. Короче, здесь сейчас начальник едет. Здесь мы смотрим на них — капец вообще. Народу нет у нас. Командир роты — уже четвертый, командир взвода — все меняются, людей убивают. У нас людей вообще не осталось, даже нечего есть", — жалуется оккупант.
Российский военный просит не передавать ему каши, потому что он уже не может на них смотреть, поскольку ест их уже полтора месяца.
"Нам еда эта… нам лук и чеснок больше всего нужны", — отметил оккупант.
Военнослужащий России на Донецком направлении волнуется из-за вероятного наступления украинцев.
#ГУРперехват ‼️"ХОХЛЫ ТЕХНИКУ НА НАС СВОДЯТ. ДО 25-ГО ЧИСЛА ХОТЯТ НАС ВЫБИТЬ" Военнослужащий России на Донецком направлении волнуется из-за вероятного наступления украинцев.Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Суббота, 26 ноября 2022 г.
Напомним, в Генштабе сообщили, что российских мобилизованных оккупационная армия свозит на временно оккупированную территорию Украины. Захватчиков тренируют в наших ландшафтных парках и заселяют в дома гражданских украинцев.
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