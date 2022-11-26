Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"До 25-го числа хотят нас выбить": оккупант волнуется из-за вероятного наступления ВСУ на Донецком направлении — перехват

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
6838
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"До 25-го числа хотят нас выбить": оккупант волнуется из-за вероятного наступления ВСУ на Донецком направлении — перехват

Фото: unsplash.com

Захватчик рассказывает по телефону, как ВСУ уничтожают командиров российской армии и военных: "У нас людей вообще не осталось, даже нечего есть".

Российский оккупант поделился своими переживаниями из-за возможного наступления ВСУ на Донецком направлении.

Захватчик сообщил, как украинские военные уничтожают командиров российской армии и личный состав.

Телефонный разговор российского военного, вероятно, с женой, перехватила военная разведка.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Хохлы технику на нас сводят. До 25 числа хотят нас выбить — приказ дан от американцев. Короче, здесь сейчас начальник едет. Здесь мы смотрим на них — капец вообще. Народу нет у нас. Командир роты — уже четвертый, командир взвода — все меняются, людей убивают. У нас людей вообще не осталось, даже нечего есть", — жалуется оккупант.

Российский военный просит не передавать ему каши, потому что он уже не может на них смотреть, поскольку ест их уже полтора месяца.

"Нам еда эта… нам лук и чеснок больше всего нужны", — отметил оккупант.

Военнослужащий России на Донецком направлении волнуется из-за вероятного наступления украинцев.

#ГУРперехват ‼️"ХОХЛЫ ТЕХНИКУ НА НАС СВОДЯТ. ДО 25-ГО ЧИСЛА ХОТЯТ НАС ВЫБИТЬ" Военнослужащий России на Донецком направлении волнуется из-за вероятного наступления украинцев.

Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Суббота, 26 ноября 2022 г.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российских мобилизованных оккупационная армия свозит на временно оккупированную территорию Украины. Захватчиков тренируют в наших ландшафтных парках и заселяют в дома гражданских украинцев.

Потери врага на 25 ноября: ВСУ уничтожили 430 российских захватчиков

Потери врага на 25 ноября: ВСУ уничтожили 430 российских захватчиков

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6838
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация