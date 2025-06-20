До 700 добровольцев каждый месяц Белецкий рассказал, кто нужен Третьему корпусу

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Об этом в интервью Янине Соколовой сообщил командир корпуса Андрей Билецкий.

По его словам, за последний год поток добровольцев увеличился, но потребность в специалистах растет в связи с созданием корпуса. «По многим направлениям – радиоэлектронщики, ремонтники, механики. Линейка огромная, но люди идут», – сказал Билецкий.

Комкор рассказал, что на службу добровольно приходят и мужчина, и женщины от 18 до 50 лет. Главное требование рекрутеров – морально-волевые качества, специализация, базовая физическая подготовка. «Есть люди, которые говорят: воевать правильно, но семья, это уже так себя замучил, что пришел. Есть наоборот люди, которые говорят, что не очень хотели, боялись, но решили от бусика не убегать. Раз все равно заберут, лучше пойду сам», – рассказал Билецкий.

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Корпус также активно набирает молодежь по контракту 18-24. Удалось добиться выплат миллиона гривен молодым добровольцам, которые ушли воевать еще до введения этого проекта.

Третья штурмовая помощь военнослужащим переводится из других воинских частей и возвращаться на службу по СЗЧ. По словам Белецкого, многие такие военные, оказавшись в подразделении, проявляют себя «тиграми». В составе бригады воюют добровольцы со всего мира.

Список актуальных вакансий опубликован на сайте Третьей штурмовой.