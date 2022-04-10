До 9 мая: Арестович считает, что россияне бросят все силы на захват Мариуполя

До 9 мая: Арестович считает, что россияне бросят все силы на захват Мариуполя

Украинцы хорошо держат оборону в этом регионе.

Россия бросит все силы в Донецкую область, чтобы до 9 мая окончательно захватить Мариуполь.

Об этом высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

"Они все силы, скорее всего, бросят на окончательный захват Мариуполя", — подчеркнул представитель ОП.

Арестович подчеркнул, что украинские войска в этом направлении держат оборону. Подпирать очень тяжело, там капитальные сооружения. Мы еще посмотрим. Каждый день поступают сообщения из Мариуполя, как "Азов" и другие подразделения уничтожают и уничтожают россиян. Вместительные бои – это очень и очень тяжело”. – заметил он.

Напомним, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что оккупационные российские войска обстреливают Донбасс с новой силой. Самые горячие города, где проходят постоянные обстрелы и бои, это Рубежное, вся Горная община и Попасная. В настоящее время обстрелы продолжаются, а оккупанты используют тяжелую артиллерию, минометы всех калибров, системы залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, авиацию.

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