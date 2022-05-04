До 9 мая РФ может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов — Минобороны

Мотузяник отметил, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет украинскую сторону быть более внимательной по всем направлениям, где есть не только боевые действия, но и относительное затишье.
В Министерстве обороны Украины ожидают, что до 9 мая Российская Федерация может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов.
Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.
"Что касается 9 мая, которое будет праздновать Российская Федерация, понятно, что им нужно добиться каких-либо результатов... Российская Федерация, если даже не достигнет своих стратегических целей, а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день, она эти "победы" может придумать и показать по телевидению. Это для них не проблема", — подчеркнул Мотузяник.
Спикер Минобороны отметил, что до этой даты остается не так много времени, и это заставляет украинскую сторону быть более внимательной по всем направлениям, где есть не только боевые действия, но и относительное затишье.
"То есть мы ожидаем каких-либо определенных провокаций или оптимизации обстрелов со стороны российской армии", — сказал спикер.
Отдельно он добавил, что не владеет информацией, намерена ли РФ проводить парад в Мариуполе на 9 мая.
"Я так же, как и вы, ее слышал. Мы обратимся к украинской разведке и послушаем, что она нам об этом может более подробно рассказать. Российская Федерация любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия – там парад пленных, или еще что-нибудь придумают", — сказал Мотузяник.
В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитникам Украины удалось помешать намерениям России устроить 9 мая парад в Киеве. Она уверена, что вскоре российскую армию ожидают еще большие разочарования в Украине.
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