До админграницы Днепропетровской области осталось 7 км – боец 24 ОШБ Айдар

По словам военного блоггера, лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", сегодня россияне зашли на крайние улицы Великой Новоселки.
До административной границы Днепропетровской области оккупантам осталось 7 километров.
Об этом заявил военнослужащий 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Военный пожаловался, что, несмотря на год относительного затишья, направление Великой Новоселки не подготовили к обороне. Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же, как и на Очеретино.
"Видя как сыпется передок, не минировать передний край и не строить качественные укрепления – чистой воды кретинизм. Если укрепи где-то и строят то гражданские подрядчики, копающие неустроенные траншеи по заказанному километражу, там где легче, а не там где надо… Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Великой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать тяжело, можно же овалить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", – пишет Бунятов.
По словам военного блоггера, лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", что ведет ТГ-канал "Офицер" на отрезке из Гуляйполя в Великую Новоселку (Донецкой обл.) противник заметно нарастил наступательные действия.
"Не думайте, что если Великая Новоселка в Донецкой области, то оно тем и ограничится. Там до границы Запорожской и Днепропетровской областей очень мало расстояния, если взять темпы продвижения россиян. потому что в оперативных масштабах провал именно там может дорого нам стоить вплоть до того, что укрепление на Запорожье просто обойдут", – говорится на канале "Офицер".
Сегодня утром "Офицер" сообщал, что россияне зашли на крайние улицы Великой Новоселки. По словам блогера, еще последние дни противник достиг немалых успехов в направлении этого населенного пункта.
"Пока мероприятие в поселок не носит массового характера, враг не закрепился, но тенденция плохая", — отметили на канале "Офицер".
Ранее спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин предупредил, что армия РФ готовится к прорыву на юге Донбасса.
Также начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что несколько дней тому назад противник пытался прорвать оборону Запорожского направления.
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