До админграницы Днепропетровской области осталось 7 км – боец 24 ОШБ Айдар

По словам военного блоггера, лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", сегодня россияне зашли на крайние улицы Великой Новоселки.

До административной границы Днепропетровской области оккупантам осталось 7 километров.

Об этом заявил военнослужащий 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Военный пожаловался, что, несмотря на год относительного затишья, направление Великой Новоселки не подготовили к обороне. Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же, как и на Очеретино.

"Видя как сыпется передок, не минировать передний край и не строить качественные укрепления – чистой воды кретинизм. Если укрепи где-то и строят то гражданские подрядчики, копающие неустроенные траншеи по заказанному километражу, там где легче, а не там где надо… Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Великой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать тяжело, можно же овалить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", – пишет Бунятов.

По словам военного блоггера, лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", что ведет ТГ-канал "Офицер" на отрезке из Гуляйполя в Великую Новоселку (Донецкой обл.) противник заметно нарастил наступательные действия.

"Не думайте, что если Великая Новоселка в Донецкой области, то оно тем и ограничится. Там до границы Запорожской и Днепропетровской областей очень мало расстояния, если взять темпы продвижения россиян. потому что в оперативных масштабах провал именно там может дорого нам стоить вплоть до того, что укрепление на Запорожье просто обойдут", – говорится на канале "Офицер".

Сегодня утром "Офицер" сообщал, что россияне зашли на крайние улицы Великой Новоселки. По словам блогера, еще последние дни противник достиг немалых успехов в направлении этого населенного пункта.

"Пока мероприятие в поселок не носит массового характера, враг не закрепился, но тенденция плохая", — отметили на канале "Офицер".

Ранее спикер Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин предупредил, что армия РФ готовится к прорыву на юге Донбасса.

Также начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что несколько дней тому назад противник пытался прорвать оборону Запорожского направления.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.