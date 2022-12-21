До цифры в 100 тыс. осталось еще немного: за сутки ВСУ уничтожили еще 510 оккупантов

По состоянию на 21 декабря общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 99 740 тыс. человек. Данные уточняются. За сутки украинские военные ликвидировали еще 510 россиян.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 21.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 99740 (+510) человек ликвидировано;

танков ‒ 3002 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 5979 (+5) ед.;

артиллерийских систем – 1972 (+12) ед.;

РСЗО – 412 (+2) ед.;

средства ПВО – 212 (+0) ед.;

самолетов – 282 (+1) ед.;

вертолетов – 267 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8);

крылатые ракеты – 653 (+0);

корабли /катера/warships ‒ 16 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9) ед.;

специальная техника – 178 (+1).

По данным Генштаба, в течение суток ВСУ отразили атаки оккупантов около 25 населенных пунктов. В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия.

В Херсонской области, в районе Васильевки, подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники кафиров.

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