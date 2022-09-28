До фронта еще нужно доехать: военный эксперт рассказал, как ВСУ могут "накрыть" мобилизованных

Путин объявил в России мобилизацию, чтобы напугать украинцев, однако из-за этого панические настроения произошли именно в государстве-агрессоре.

Также до линии фронта нужно еще доехать и не попасть под обстрел ВСУ.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"До фронта еще нужно доехать. Вот приедут они в Луганскую область, их надо еще где-то расквартировать. Не бросать же их на линию фронта. Места расквартирования становятся известны украинской разведке мгновенно. В Луганской области за последние сутки по координатам накрыли четыре места дислокации. Вот заехала определенное количество мобилизованных, их тут же накрыли. Они не получили даже боевой опыт и поехали обратно в виде "Лад" или "Москвичей". Не случайно в РФ количество мобилизованных совпало с количеством автомобилей, которые хотят произвести в РФ", — пояснил Снегирев.

Военный эксперт подчеркнул, что украинцы не должны радоваться тому, что россияне бегут из своего государства из-за мобилизации. Те государства, куда сбегают россияне, могут стать потенциальными жертвами российского агрессора.

Напомним, Украина получит по лендлизу современное американское вооружение. Лендлиз от США – это еще и политическая поддержка Украины и свидетельство того, что администрация Байдена верит победе ВСУ, поскольку техника передается под финансовые обязательства.

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