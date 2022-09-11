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До границы 50 км: Залужный поделился успехами ВСУ на севере Харьковщины (фото контрнаступления)

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До границы 50 км: Залужный поделился успехами ВСУ на севере Харьковщины (фото контрнаступления)

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Украинские войска продвигаются на севере Харьковской области.

Вооруженным Силам Украины, которые за 11 дней сентября освободили от оккупантов уже более 3000 кв км, до государственной границы в Харьковской области осталось 50 км.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

ВСУ уже освободили захваченные ранее россиянами села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

"На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км", — сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что захват мощных укрепрайонов российских войск, которые оккупанты гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть украинским защитникам контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

Отдельно Залужный поблагодарил каждого бойца ВСУ и почтил память погибших Героев.

"Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами. Вечная Память павшим в боях за Украину", — добавил главнокомандующий ВСУ.  

© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
© Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный
Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.

Напомним, Зеленский 11 сентября сообщил, что ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области.

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Дата публикации
Просмотры
4967
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