До границы 50 км: Залужный поделился успехами ВСУ на севере Харьковщины (фото контрнаступления)

Вооруженным Силам Украины, которые за 11 дней сентября освободили от оккупантов уже более 3000 кв км, до государственной границы в Харьковской области осталось 50 км.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

ВСУ уже освободили захваченные ранее россиянами села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

"На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км", — сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что захват мощных укрепрайонов российских войск, которые оккупанты гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть украинским защитникам контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

Отдельно Залужный поблагодарил каждого бойца ВСУ и почтил память погибших Героев.

"Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами. Вечная Память павшим в боях за Украину", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.

Напомним, Зеленский 11 сентября сообщил, что ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области.

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