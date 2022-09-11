До границы с Россией 20 км: ВСУ освободили очередное село в Харьковской области

Под контроль ВСУ перешло село Борщевая в Харьковском районе.

Вооруженные силы Украины 11 сентября освободили от оккупантов очередной населенный пункт в Харьковской области.

В частности, под контроль ВСУ перешло село Борщевая в Харьковском районе.

Об этом сообщила отдельная бригада Территориальной обороны города Харькова.

Военные опубликовали видео с украинским флагом на фоне здания в Борщевой.

Отметим, что село Борщевая расположено в 20 км от границы с РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ освободили населенный пункт Казачья Лопань Дергачевской общины и Гоптовку

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