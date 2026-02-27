До Харькова долетел дрон на оптоволокне: почему это опасно и как защититься

Русский дрон / © Associated Press

Российские оккупационные войска начали применять FPV-дроны на оптоволокне для ударов по Харькову. Один из таких беспилотников 25 февраля залетел в Киевский район города, преследуя автомобиль, а затем упал в районе поселка Лесное. Главная опасность этих дронов заключается в их неуязвимости к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что делает традиционные методы защиты городов неэффективными.

Об особенностях новой угрозы и методах противодействия рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан для «24 Канала».

Почему стандартная защита не работает

По словам эксперта, использование тонкого оптоволоконного кабеля вместо радиосигнала позволяет беспилотнику преодолевать расстояние до 20 километров, оставаясь полностью игнорированным для РЭБ. Поскольку дрон не получает команды через эфир, помехи на радиочастотах не могут прервать его связь с оператором или сбить с курса.

Роман Свитан отмечает, что единственным надежным способом обезопасить Харьков от подобных атак является отодвигание линии фронта.

«Проблему можно решить одним методом — отодвинуть линию фронта подальше от Харькова минимум на 30 километров. Следует проводить военные операции в сторону населенного пункта Липцы», — заявил полковник запаса ВСУ.

Помимо территориального отодвигания врага, эксперт выделяет еще два направления противодействия:

Плотная ПВО — создание системы прифронтовой противовоздушной обороны, способной перехватывать малоразмерные цели на подлете до города.

Физическое уничтожение — использование стрелкового оружия и пулеметов для сбития дронов, поскольку это остается одним из немногих действенных способов борьбы с техникой, не зависящей от радиосигнала.

Также Роман Свитан отметил, что в отдельных случаях для маскировки объектов от оператора дрона могут использоваться дымовые шашки, однако этот метод только вспомогательный.

Применение РФ FPV-дронов — последние новости

Напомним, российский FPV-дрон на оптоволокне зафиксировали на северной окраине Харькова, что примерно в 23,4 км от государственной границы с РФ. FPV-дроны на оптоволокне не используют радиоканал для управления, поэтому их невозможно обнаружить классическими средствами радиоэлектронной разведки (РЭР). Именно это усложняет противодействие.

Кроме того, вражеский FPV-дрон уничтожил микроавтобус, по которому он ударил в Запорожском районе.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска совершили целенаправленную атаку на автомобиль руководства Боровской поселковой военной администрации в Харьковской области. Враг применил FPV-дрон, который попал возле легкового автомобиля, в заднее колесо.