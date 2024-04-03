Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"До и после": башкиры пели и танцевали перед отправкой на войну – чем все закончилось (видео)

Дата публикации
Просмотры
1087
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"До и после": башкиры пели и танцевали перед отправкой на войну – чем все закончилось (видео)

Башкиры "до" и "после" фронта

В Сети показали два видео, как в Башкортостане радостно провожали на фронт окупантов и как встретили горы гробов.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал два показательных видео в жанре "до" и "после": как оккупанты из российского Башкортостана пели и танцевали под балалайку перед отправлением на войну несколько месяцев назад и как в Башкортостан вернулись сотни гробов с погибшими оккупантами.

"Башкортостан встречает вернувшихся в колонне, нагруженной гробами "героев сво". Сколько их осталось гнить в украинской земле — не счесть. А радости-то было перед отъездом", — отметил Бутусов.

Конечно, мы не можем утверждать, что в гробах именно те оккупанты, которые танцуют на втором видео. Но такая возможность не исключена.

Пели и танцевали, а вернулись в гробах: Башкортостан встретил "героев СВО"

Пели и танцевали, а вернулись в гробах: Башкортостан встретил "героев СВО"

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация