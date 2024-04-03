"До и после": башкиры пели и танцевали перед отправкой на войну – чем все закончилось (видео)

В Сети показали два видео, как в Башкортостане радостно провожали на фронт окупантов и как встретили горы гробов.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал два показательных видео в жанре "до" и "после": как оккупанты из российского Башкортостана пели и танцевали под балалайку перед отправлением на войну несколько месяцев назад и как в Башкортостан вернулись сотни гробов с погибшими оккупантами.

"Башкортостан встречает вернувшихся в колонне, нагруженной гробами "героев сво". Сколько их осталось гнить в украинской земле — не счесть. А радости-то было перед отъездом", — отметил Бутусов.

Конечно, мы не можем утверждать, что в гробах именно те оккупанты, которые танцуют на втором видео. Но такая возможность не исключена.