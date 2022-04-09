До каких пор будет продолжаться война в Украине: Грозев назвал два варианта развития событий

До каких пор будет продолжаться война в Украине: Грозев назвал два варианта развития событий

Новое наступление россиян на Киев он считает маловероятным.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев высказал мнение о том, сколько будут продолжаться военные действия в Украине, разделив свой прогноз на военную и политическую составляющую.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC.

По словам Грозева, в первом случае Россия может продлить войну только на юге и востоке Украины. Однако для этого нужно провести мобилизацию и привлечь к войне 150-200 тыс. срочников или контрактников.

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"Этого не получится просто на контрактной основе, если не будет каких-то мер припугивания даже срочников, чтобы подписывать контракты. Но все это приведет к политическим сотрясениям. Поэтому, если считать только с военной точки зрения, то они могут продлить эту войну до конца года”, – рассказал журналист.

Он отметил, что российские войска потеряли 15% своих самолетов и вертолетов, но у них еще остается соответственно 85% для продолжения войны.

"У них много техники, но нет достаточно офицеров и солдат. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30 батальонно-тактических групп — большой процент от своего состава", — сообщил Грозев.

Что касается политической составляющей, то он прогнозирует быстрое раскрытие числа жертв среди российских военных в самой РФ, что спровоцирует социальный кризис.

"Гораздо быстрее, чем эти несколько месяцев, (российские – ред.) матери узнают, какое количество их сыновей и супругов не вернутся с войны. И вот это всегда в России в таких количествах приводило к социальному кризису. Поэтому, я думаю, что будет практически невозможно Кремлю пополнить ту необходимую цифру военных, когда станут известны реальные потери на фронте. Вот это, я ожидаю, будет в течение месяца", – рассказал расследователь.

Напомним, 2 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что исход войны решится в течение 2-3 недель и, скорее всего, в пользу Украины.

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