До какого месяца оккупанты смогут активно наступать: экс-работник СБУ назвал "крайнюю точку"

Ступак предполагает, что после президентских выборов Владимир Путин может объявить мобилизацию.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что российские оккупанты смогут активно наступать на фронте до конца марта 2024 года.

Такое мнение Ступак высказал в комментарии 24 канала.

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"Мое видение, что март – конец марта – это та точка, к которой они будут способны давить. После этого ситуация, предполагаю, перейдет в руки Украины и будет наш ответ", — подчеркнул экс-работник СБУ.

Он отметил, что серьезных проблем у россиян с логистикой нет, однако в Херсонской области за последние полтора месяца украинские силы систематически уничтожают враждебное обеспечение продуктами, лекарствами, боекомплектами. Наибольший вред наносят именно дроны. Поэтому, по его мнению, проблемы со снабжением и постоянными потерями силы и техники не могут, в конечном счете, не дать последствий.

Ступак предполагает, что после президентских выборов Владимир Путин может объявить мобилизацию, поскольку ему больше не придется получать дополнительную приверженность граждан.

"Вероятнее всего, россияне объявят мобилизацию в апреле. Мы не знаємо, чи вона будет часткова, чи повна. С момента оглашения мобилизации до проведения подготовительного военного курса 3 – 4 месяца. То есть, что касается качественной мобилизации, то ориентально липенька – серпень можно побачить ее війська", - добавил он.

Напомним, по данным ISW, армия РФ имеет незначительное продвижение в районе Донецка и возле Вербового.

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