До конца 2023 года Россия может создать новые штурмовые эскадрилии - Залужный

Несмотря на преимущество противника в авиации, он не может превратить его в полное господство в воздухе.

По разным оценкам, к концу 2023 года Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрилии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал об этом в колонке The Economist.

"Но, несмотря на значительное количественное и качественное преимущество противника в авиации и противовоздушной обороне, он не может превратить его в полное господство в воздухе благодаря успешной работе наших элементов непосредственного прикрытия противовоздушной обороны войск, которые постоянно увеличивают численность вооружения воздушного нападения противника", — подчеркнул главнокомандующий.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что российские пилоты не чувствуют себя спокойно в небе Украины.

"Их авиация пытается не заходить в зону поражения нашей противовоздушной обороны и использует авиационные средства преимущественно с больших дистанций, что значительно снижает их эффективность. На передовую выходят беспилотные авиационные комплексы противника, которые взяли на себя значительное количество задач в части воздушной разведки и нанесения ударов с воздуха", — отметил Залужный.

Напомним, в этой же статье Залужный заявил о необходимости усиления мобилизации в Украине.

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