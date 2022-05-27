До конца лета украинские военные оттеснят российских оккупантов — американский генерал

До конца лета украинские военные оттеснят российских оккупантов до позиций, которые они занимали до 24 февраля.

Об этом сообщил американский генерал-лейтенант в отставке, экс-командующий сухопутным командованием союзников и армией США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, для победы следует решить логистические проблемы.

"Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, российские силы упадут, будет кульминация. Я думаю, это скорее всего произойдет в августе. По моей оценке, до конца лета украинские войска отодвинут российские как минимум к линии, на которой они были 23 февраля", — подчеркнул Бен Ходжес.

Он также добавил, что у российских оккупантов все еще много артиллерии и ракет. Перелом в войне начнется, когда военные преступники РФ не смогут оказать давление на украинские войска.

Напомним, что Зеленский поговорил с премьер-министром Италии о разблокировании украинских портов.

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