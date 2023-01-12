"До конца войны остались считанные месяцы": политтехнолог назвал РФ верблюдом, которому не хватает соломинки

Шейтельман убежден, что у россиян уже нет государства, это "набор случайных людей".

До конца войны России против Украины остались считанные месяцы, ведь у россиян уже нет "политического запаса".

Такое мнение высказал израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Шейтельман заметил, что является плохим прогнозистом. Его задача как политтехнолога – предлагать решения, а не делать прогнозы. Однако в мае 2022 года эксперта попросили спрогнозировать сроки завершения войны.

"Там в восьмой раз меня спросили, когда закончится война. В восьмой раз. А война продолжалась два месяца только. Ну, начало мая. И когда в восьмой раз спросили, я не выдержал и говорю: "Вы знаете, еще девять месяцев осталось". Вот я так почувствовал, что девять месяцев. Море возмущения. Просто все комментаторы: "Как? Что вы говорите? Что, нам еще девять месяцев? Так невозможно", – вспомнил политтехнолог.

Однако на сегодняшний день он настроен более оптимистично в прогнозах по завершению войны.

"Сейчас я, напротив, оптимист: я считаю, что все-таки остались месяцы, считанные месяцы. Потому что я не вижу политического запаса у россиян. Экономически – плевать. Они будут меньше есть – и все в порядке. На войну они направят еще сотни тысяч или миллионы. Тоже нет проблем. Понятно, что это будет заслуга ВСУ в любом случае. И то, что мы одержим какую-нибудь очередную победу, – это надломит (Россию – ред.). Вот что-то должно надломить", – считает Шейтельман.

Он также убежден, что у россиян уже нет государства.

"Российская Федерация сегодня реально уже верблюд, которому не хватает соломинки. Это очень слабая вещь. У них нет государства. Посмотрите внимательно: у них нет сегодня государства. Оно у них было кое-какое, а сейчас его нет. Это набор случайных людей", – добавил политтехнолог.

Когда закончится война

Война в Украине завершится в 2023 году ее победой – в этом уверен глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов также анонсировал, что весной ВСУ планируют "серьезное" контрнаступление по всей Украине – от Крыма до Донбасса. Самые жаркие боевые действия на фронте ожидаются в марте.

В то же время Россия готовит отчаянное наступление в течение нескольких недель, предупредила 11 января британская разведка. Очевидно, речь идет именно о том наступлении, о котором в декабре 2022 года предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он сообщал, что оккупанты будут наступать либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

Заметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил 12 января – следующие два-три месяца войны будут очень важны и решающими.

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