До конца года?: МВФ обновил прогноз о продолжительности войны в Украине

МВФ обновил прогноз по продолжительности войны в Украине. / © Getty Images

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В базовом сценарии МВФ отмечено, что активная фаза войны в Украине будет продолжаться до конца этого года. В то же время в фонде подчеркнули: переговоры по завершению войны пока не дали результатов, поэтому риски остаются высокими как по продолжительности, так и интенсивности боевых действий.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

"Прогнозы по ходу войны остаются актуальными, поскольку переговоры о ее окончании пока не дали никаких результатов", - говорится в обновленной оценке.

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В МВФ признали, что программа сотрудничества с Украиной имеет ограничения и может не выдержать новых потрясений, если боевые действия затянутся или усилятся.

Прогноз роста экономики и бюджета

Фонд оставил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год в пределах 2–3%. Изменения в госбюджет, по оценке экспертов, будут иметь ограниченное влияние из-за высокой доли импорта.

Ожидается, что инфляция к концу 2025 года снизится до 9% в годовом исчислении, чему будут способствовать снижение цен на продукты во втором полугодии и жесткая монетарная политика.

В МВФ прогнозируют рост дефицита текущего счета (без учета грантов) на 1,7% ВВП. Причины — более высокий объем импорта газа, приоритетного импорта и снижения экспорта агропродукции.

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Отдельно в фонде заметили: потребности в дополнительном финансировании обороны выросли. Следовательно, госбюджет предусматривает увеличение расходов на 5,8% ВВП, что потребует принятия дополнительного финансового пакета.

Кроме того, в Фонде убеждены, что сразу после окончания войны украинцам повысят коммуналку.