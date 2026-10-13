«До конца войны без вариантов»: в ВМС раскрыли, что до сих пор спасает российский флот от окончательного разгрома

Черное море / © armyinform.com.ua

Реклама

Даже если Россия потеряет все ракетоносители Черноморского флота, серьезной угрозой для Украины будет российская авиация.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в телемарафоне.

Реклама

«Фактически все, что связано с воздушным компонентом. Они и сейчас с этим связаны», — сказал Плетенчук.

Реклама

Он отметил, что в течение этого года украинские военные неоднократно атаковали и российские морские дроны. Все эти средства поражения были уничтожены. Однако это не означает, что противник не попытается снова использовать его в будущем.

По словам спикера ВМС, сейчас Россия направляет больше средств на развитие воздушного компонента, для которого уже получила готовые решения благодаря передаче технологий из Ирана. Это позволяет россиянам развивать соответствующее направление на основе имеющихся наработок, тогда как Украине приходится создавать свои решения фактически с нуля.

Как часто РФ применяет ракетоносители в Черном море

Плетенчук отметил, что нет оснований говорить о существенных изменениях в использовании российского флота.

«Враг не удерживает в море ракетоносителей… В этом месяце они одно применение все же уже осуществили, то есть это — средний показатель…», — сказал он.

Реклама

По словам военного, в течение последних шести месяцев россияне обычно наносят удары с морских платформ до трех раз в месяц. В то же время, на боевом дежурстве в море не наблюдаются ни надводные корабли Черноморского флота РФ, ни российские субмарины.

Сколько ракетоносителей потеряла Россия

Плетенчука также попросили прокомментировать данные британской разведки о том, что после сентябрьских атак ВСУ Черноморский флот РФ временно потерял 40% ракетоносителей.

Спикер объяснил, что оценка зависит от того, как именно считать корабли. Часть русских судов оказалась за пределами акватории Черного моря.

«Некоторые единицы остались за пределами акватории. Это две „Варшавянки“, это „Адмирал Григорьевич“ — это по меньшей мере. Два носителя они завели и вывели — это проект Каракурт, последние два из четырех…», — рассказал Плетенчук.

Реклама

Он добавил, что один из этих кораблей оказался на Балтике, где также получил повреждения в результате атак украинских дронов.

«Такая у него судьба, от которой не уйдешь даже на Балтику», — подчеркнул представитель ВМС Украины.

По словам Плетенчука, сейчас в Новороссийске находятся две существенно поврежденные субмарины, в том числе подлодка «Ростов-на-Дону». Фактически в строю остаются по меньшей мере две субмарины типа «Варшавянка» и пять еще не затонувших надводных кораблей.

Почему ремонт российских кораблей может затянуться на десятилетие

Комментируя сроки восстановления поврежденных кораблей, Плетенчук отметил, что в России ремонт может длиться очень долго — даже десятилетиями.

В качестве примера он привел крейсер «Адмирал Нахимов» проекту 1144.2М «Орлан», оснащенный ядерной энергетической установкой. Этот корабль находится на длительном ремонте и глубокой модернизации.

Спикер ВМС подчеркнул, что ремонт кораблей непосредственно в Черном море пока невозможен, поскольку для проведения таких работ судно необходимо заводить в док. В таком случае боевая единица становится неподвижной и уязвимой для украинских военных.

Именно из-за боязни новых ударов россияне постоянно перемещают корабли между пунктами базирования в Черном море. Это касается и судов, которые уже получили повреждения.

«До конца войны без вариантов», — подчеркнул Плетенчук.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV призвал Украину и Россию обеспечить безопасную перевозку зерна по Черному морю.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег от дальнейшего распространения войны на Черное море и призвал не допустить превращения региона в новый фронт противостояния.

Новости партнеров

Новости партнеров