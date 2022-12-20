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До Кременной украинским военным осталось несколько километров — Гайдай

До Кременной украинским военным осталось несколько километров — Гайдай

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2052
Время на прочтение
1 мин
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До Кременной украинским военным осталось несколько километров — Гайдай

По данным главы Луганской ОВА, оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово — Кременная.

До Кременной военным ВСУ осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово — Кременная.

”До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории. Нашим Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Уверенно держим позиции. На оккупированных территориях в Луганщине люди замерзают. Многоэтажки отапливают, рубя деревья на улицах и собственной мебелью”, — руководитель Луганской ОВА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
2052
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