До Кременной украинским военным осталось несколько километров — Гайдай

По данным главы Луганской ОВА, оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово — Кременная.

До Кременной военным ВСУ осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, оккупанты безрезультатно контратакуют на направлении Сватово — Кременная.

”До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории. Нашим Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Уверенно держим позиции. На оккупированных территориях в Луганщине люди замерзают. Многоэтажки отапливают, рубя деревья на улицах и собственной мебелью”, — руководитель Луганской ОВА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами.

Оккупанты "сдаются" в плен, а затем обстреливают ВСУ - Сергей Гайдай

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