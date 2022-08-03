"До кульминации там еще далеко": эксперт прогнозирует замедление оккупантов на Донбассе

Вооруженные силы Украины уже уничтожили немало вражеских составов и нарушили логистику.
В частности, именно благодаря этому в ближайшее время темпы наступления оккупантов государства-террориста России на Донбассе будут замедляться. Кроме того, предпосылкой для этого станут проблемы с кадрами у россиян.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.
"До кульминации там еще далеко. Они должны создать условия для атаки на Славянск, Краматорск и только после того пробовать брать другие территории Донбасса до конца. Я думаю, что они сейчас будут пытаться продолжать свои штурмовые действия. HIMARS уничтожают склады с боеприпасами, с личным составом будут проблемы, потому что их оттягивают на юг, то объективно интенсивность наступления будет падать. Во всяком случае, до того момента, пока не состоится какое-то решение вопроса с Херсоном", — прогнозирует Самусь.
Эксперт отмечает, что трудности на юге Украины стали для России внезапными, а Донецкая область будет у них в повестке дня до тех пор, пока они не смогут оккупировать регион.
"У них (россиян – Ред.) есть политическая задача. Им нужно оккупировать всю Донецкую и Луганскую области. Без этого для Путина вообще не может быть даже каких-либо промежуточных результатов этой операции, если Донецкая и Луганская области не будут захвачены. Даже пропаганде будет очень трудно объяснить российскому населению, что же это вообще было: потеряли Херсон, не смогли оккупировать Донбасс, тогда зачем были все эти огромные потери?", — подчеркивает Самусь.
Как сообщалось, по словам военного эксперта Петра Черника, сейчас фронт находится в точке равновесия. Впрочем, уже через несколько недель она должна нарушиться в пользу Украины.
Читайте также:
- "У них там вообще аховая ситуация": эксперт объяснил, зачем оккупанты стягивают силы в Херсонскую область и Запорожье
- "Власть не работает. Катастрофа": Ким рассказал о нарративах, которые продвигает Россия в Николаеве
- "Линия фронта около 1300 км, Украине нужно большее вооружение" — Арестович