"До кульминации там еще далеко": эксперт прогнозирует замедление оккупантов на Донбассе

В частности, именно благодаря этому в ближайшее время темпы наступления оккупантов государства-террориста России на Донбассе будут замедляться. Кроме того, предпосылкой для этого станут проблемы с кадрами у россиян.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"До кульминации там еще далеко. Они должны создать условия для атаки на Славянск, Краматорск и только после того пробовать брать другие территории Донбасса до конца. Я думаю, что они сейчас будут пытаться продолжать свои штурмовые действия. HIMARS уничтожают склады с боеприпасами, с личным составом будут проблемы, потому что их оттягивают на юг, то объективно интенсивность наступления будет падать. Во всяком случае, до того момента, пока не состоится какое-то решение вопроса с Херсоном", — прогнозирует Самусь.

Эксперт отмечает, что трудности на юге Украины стали для России внезапными, а Донецкая область будет у них в повестке дня до тех пор, пока они не смогут оккупировать регион.

"У них (россиян – Ред.) есть политическая задача. Им нужно оккупировать всю Донецкую и Луганскую области. Без этого для Путина вообще не может быть даже каких-либо промежуточных результатов этой операции, если Донецкая и Луганская области не будут захвачены. Даже пропаганде будет очень трудно объяснить российскому населению, что же это вообще было: потеряли Херсон, не смогли оккупировать Донбасс, тогда зачем были все эти огромные потери?", — подчеркивает Самусь.

Как сообщалось, по словам военного эксперта Петра Черника, сейчас фронт находится в точке равновесия. Впрочем, уже через несколько недель она должна нарушиться в пользу Украины.

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