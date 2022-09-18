До Луганской области — рукой подать: ВСУ форсировали реку Оскол (видео)

После удачного контрнаступления в Харьковской области россияне отошли за Оскол и удерживали левый берег реки.
Вооруженные силы Украины форсировали реку Оскол Харьковской области, которая временно стала определенным рубежом между украинскими защитниками и оккупантами.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"ВСУ форсировали Оскол. Со вчера (17 сентября. — Ред.) Украина контролирует и левый берег. До Луганской области рукой подать. Деокупация близко", — отметил Гайдай.
Ранее аналитики ISW писали, что у россиян нет достаточно сил, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол.
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