До мурашек: на могиле погибшего 20-летнего защитника побратимы исполнили его любимую песню (видео)

Побратимы исполнили пожелания защитника с Ивано-Франковщины Валентина Слюсарчука "Шелби" и спели на его могиле любимую песню героя.

На похоронах 20-летнего украинского защитника Валентина Слюсарчука "Шелби" из Прикарпатья побратимы трогательно исполнили любимую песню погибшего героя "Гаєм, гаєм зелененьким" об Олексе Довбуше.

Видео, от которого мурашки по коже, опубликовала в Сети его родственница Светозара Слюсарчук-Крулько.

Побратимы под звуки гитары прямо над могилой исполнили любимую песню погибшего героя об Олексе Довбуше. Люди, пришедшие отдать последнее уважение воину, не сдерживали слез.

На могиле погибшего защитника "Шелби" побратимы исполнили его любимую песню (видео)

"До мурашек. Побратимы выполнили завещание Валентина, друга "Шелби". Когда сердце разрывается, слезы заливают глаза, но воля друга – святая обязанность. Ведь наш Валентин не был обычным парнем, он не любил слезы, он любил жизнь. И на могиле зазвучала его любимая песня, как он того и хотел. Но такая мы нация несокрушимая. И даже когда мучительно болит, мы эту боль выливаем в песню. Пусть Господь примет в Царство Свое душу верного христианина, нашего славного Героя", – отметила Светозара Слюсарчук-Крулько.

Что известно о Валентине Слюсарчуке "Шелби"

Валентин Слюсарчук с позывным "Шелби" погиб 18 августа во время ведения боевых действий в районе н.п. Вербовое Запорожской области в результате вражеского минометного обстрела. Защитнику было всего 20 лет.

20-летний Валентин Слюсарчук / Фото: Фото из социальных сетей

Как рассказал Олег Микитюк, главный командир ВО "Тризуб" имени Степана Бандеры, членом которого был Валентин, "Шелби" воевал в рядах разведывательной роты 46-й отдельной аэромобильной бригады в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ранее Сеть тронуло видео, как маленький мальчик бежит обнимать стенд с фото погибшего отца.

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