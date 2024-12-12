До Покровска осталось менее 3 км: комбат "Волков да Винчи" сообщил, чем грозит потеря города

Сергей Филимонов назвал села, которые противник использует, чтобы наладить логистику для наступления.

До города Покровск в Донецкой области осталось менее трех километров. А потеря таких стратегически важных сел, как Шевченко и Новотроицкое, создает условия для наступления на пути между Покровском и Днепром.

Об этом сказал комбат "Волков да Винчи" Сергей Филимонов в эксклюзивном комментарии TSN.ua.

"В населенном пункте Шевченко нет сейчас наших сил. Село Новотроицкое так же потеряно. Эти села являются ключевыми, потому что через них будет происходить логистика противника, то есть плацдарм для наступления на Покровск, а также это позволит продолжить движение на пути между Покровском и Днепром", – сказал Сергей Филимонов.

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Он подтвердил, что до самого Покровска россиянам осталось "значительно меньше" трех километров.

"Значительно меньше осталось", — сказал он.

Добавим, что военный эксперт Сергей Грабский ранее отмечал, что россияне могут выйти к границам Днепропетровщины и характер войны изменится.

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