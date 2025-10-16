До полной оккупации Купянска еще далеко – обозреватель

Купянск / © Getty Images

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. По его словам, даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано.

«Купянск полностью не оккупирован. И даже наполовину не оккупирован. То, что вражеские группы шныряют чуть ли не по всему правому берегу города — явление недостаточно для того, чтобы говорить о контроле правого берега со стороны врага», — написал Мирошников.

Он отметил, что малые пехотные группы окупантов регулярно оказываются и уничтожаются силами обороны. «Да можно ли назвать контролем, когда полтора оккупанта ведут круговую оборону частного дома?» – иронизирует обозреватель.

Мирошников объяснил, что подобная тактика врага может либо привести к закреплению позиций в случае подхода к подкреплению, либо завершиться ликвидацией группы захватчиков.

«Ситуация в городе очень сложная. Но до полной оккупации города еще далеко. ВСУ нужно поддерживать, а не критиковать. Ребята, привлеченные к обороне города, делают это на морально-волевых!» – подчеркнул он.

Добавим, ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Новопавловском направлении (на стыке Днепровской, Донецкой и Запорожской областей) зафиксировано глубочайшее проседание линии фронта. По его данным, российские войска продвинулись примерно на 2 км в сторону Успеновки и Новогригорьевки (к окрестностям села), а также двигаются от Березовки на Орестополь. Мирошников подчеркнул, что продвижение врага продолжается стабильными темпами и пока не приостановлено, несмотря на кадровые изменения в российском командовании.