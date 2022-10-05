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До последнего были на рабочих местах: в результате ракетных обстрелов Гуляйполя погибли два человека

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До последнего были на рабочих местах: в результате ракетных обстрелов Гуляйполя погибли два человека

Фото: Associated Press

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область.

Армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по городу Гуляйполе. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате ракетных обстрелов погиб заместитель председателя местной общины Александр Анатольевич Савицкий, а также руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Анатольевич Косаренко.

"Эти люди никуда не убегали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе. Отомстим за всех и каждого. Враг ответит за все", — говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщалось, в среду, 5 октября, армия Российской Федерации атаковала Запорожье. Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом, пострадали инфраструктурные объекты.

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Дата публикации
Просмотры
1964
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