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"До последнего оставалась с воинами": во время боев за "Азовсталь" погибла психолог из Львовщины

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"До последнего оставалась с воинами": во время боев за "Азовсталь" погибла психолог из Львовщины

Червоноградский городской совет

Во время защиты "Азовстали" от российских оккупантов погибла психолог из Львовщины.

Психолог полка "Азов" Наталья Луговская, которая поддерживала бойцов металлургического комбината "Азовсталь" во время боев с путинской армией, к сожалению, погибла.

Об этом сообщает пресс-служба Червоноградского городского совета.

"В Мариуполе погибла Наталья Луговская – психолог полка "Азов" и мама Баррета Юрия Луговского. После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали", — говорится в сообщении.

Наталья работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Червоноградского района. Ее сын Юрий, снайпер-разведчик полка "Азов", защищал Украину от РФ с 2014 года, защищал Широкино и Мариуполь. В 2018 погиб 23-летним от пули российского снайпера под Водяным Донецкой области.

Напомним, от обстрелов российских оккупантов погиб журналист Александр Махов.

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