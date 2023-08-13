До пяти мин на один квадратный метр: Резников о нехватке людей и техники для разминирования

По словам министра, на данном этапе войны Украине критически требуется больше оборудования для разминирования и подготовка саперов.

Во время контрнаступления украинские военные иногда встречают по 5 вражеских мин на квадратный метр территории.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников The Guardian.

В издании напоминают, что Украина сейчас является самой заминированной страной на Земле, а наша армия страдает критической нехваткой людей и техники, способных расчистить линию фронта.

По словам Резникова, российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым.

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"Сегодня Украина является самой заминированной страной в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр.

У нас есть квалифицированные саперы, современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины. Некоторые засоряющие страну мины были установлены украинскими войсками для защиты собственных оборонных рубежей, но подавляющее большинство мин — российские", — пояснил глава Минобороны.

Резников добавил, что на этом этапе кампании по деоккупации Украине критически требуется большее оборудование для разминирования и подготовка саперов. Он сказал, что огромные минные поля можно преодолеть, но очень важно, чтобы союзники расширили и ускорили обучение, которое уже проводят некоторые страны, включая Британию.

В издании отмечают, что количество саперов в составе ВСУ было недостаточным для прорыва из-за сложной российской обороны на огромном 1000-километровом фронте, где саперные подразделения были обстреляны сильным огнем.

Главный врач больницы им. Мечникова в Днепре, где лечатся многие из самых тяжелых раненых, Сергей Рыженко сказал, что принимает от 50 до 100 военных в день, причем мины являются второй после артиллерии причиной их ранений.

Ранее в The New York Times писали, что контрнаступление ВСУ затормозило массовое заминирование территорий, которое совершили россияне. По информации Bild россияне во время отступления минуют даже трупы мирных жителей и детские коляски.

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